Emekli maaşı promosyonlarında en yüksek promosyonunu veren banka değişti
Türkiye'deki tüm emekliler için artık bir ek gelir kapısı olan bankaların emekli promosyon kampanyaları Haziran ayı itibariyle bir kez daha güncelledi. Promosyon tutarı ek ödeme ve imkanlarla 30 bin TL'ye kadar yükseldi. İşte 12 bin TL'den ek imkanlarla 30 bin TL'ye kadar emeklilere en yüksek maaş promosyonu veren bankalar...
DENİZBANK
0-9.999 TL: 5.000 TL
10.000-14.999 TL: 8.000 TL
15.000-19.999 TL: 10.000 TL
20.000+ TL: 12.000 TL
Ek Ürün Avantajları:
MobilDeniz: 1.000 TL
KMH: 1.000 TL
Kredi Kartı: 2.000 TL
Fatura Talimatı: 1.000-4.000 TL
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HALKBANK
10.000-14.999 TL: 8.000 TL
15.000-19.999 TL: 10.000 TL
20.000+ TL: 12.000 TL
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VAKIFBANK
≤10.000 TL: 5.000 TL (3 yıl)
10.000-15.000 TL: 8.000 TL
15.000-20.000 TL: 10.000 TL
20.000+ TL: 12.000 TL
Ek Ürün Avantajları:
Kredi kartıyla aylık 1.500 TL nakit geri ödeme (10 ayda 15.000 TL)
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ZİRAAT BANKASI
Promosyon: 12.000 TL'ye varan
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