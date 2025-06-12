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Emekli maaşı promosyonlarında en yüksek promosyonunu veren banka değişti

Türkiye'deki tüm emekliler için artık bir ek gelir kapısı olan bankaların emekli promosyon kampanyaları Haziran ayı itibariyle bir kez daha güncelledi. Promosyon tutarı ek ödeme ve imkanlarla 30 bin TL'ye kadar yükseldi. İşte 12 bin TL'den ek imkanlarla 30 bin TL'ye kadar emeklilere en yüksek maaş promosyonu veren bankalar...

Emekli maaşı promosyonlarında en yüksek promosyonunu veren banka değişti - Resim: 1

DENİZBANK  
  0-9.999 TL: 5.000 TL  
  10.000-14.999 TL: 8.000 TL  
  15.000-19.999 TL: 10.000 TL  
  20.000+ TL: 12.000 TL  

Ek Ürün Avantajları:  
  MobilDeniz: 1.000 TL  
  KMH: 1.000 TL  
  Kredi Kartı: 2.000 TL  
  Fatura Talimatı: 1.000-4.000 TL

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Emekli maaşı promosyonlarında en yüksek promosyonunu veren banka değişti - Resim: 2

HALKBANK  
  10.000-14.999 TL: 8.000 TL  
  15.000-19.999 TL: 10.000 TL  
  20.000+ TL: 12.000 TL  

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Emekli maaşı promosyonlarında en yüksek promosyonunu veren banka değişti - Resim: 3

VAKIFBANK  
  ≤10.000 TL: 5.000 TL (3 yıl)  
  10.000-15.000 TL: 8.000 TL  
  15.000-20.000 TL: 10.000 TL  
  20.000+ TL: 12.000 TL  

Ek Ürün Avantajları:  
Kredi kartıyla aylık 1.500 TL nakit geri ödeme (10 ayda 15.000 TL) 

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Emekli maaşı promosyonlarında en yüksek promosyonunu veren banka değişti - Resim: 4

ZİRAAT BANKASI  
Promosyon: 12.000 TL'ye varan  

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