Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor
Emekliler zamlı maaşlarına ve Kurban Bayramı ikramiyelerine kavuşuyor. İlk açıklama Ziraat Bankası'ndan geldi.
Temmuz zammının yüzde 8.45 çıkmasının ardından, hem bu artışın yansıtıldığı maaşların hem de bayram ikramiyelerinin ödemelerine başlanıyor.
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İlk ödeme SSK emeklilerine yapılacak. SSK emeklileri 13 ve 14 Temmuz'da paralarını alabilecek. Hesaplara hem yüzde 8.45 artışın yansıtıldığı maaşlar hem de bayram ikramiyesi yatırılacak.
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ÖDEMELER NASIL DEĞİŞTİ?
Zam ile en düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419 liradan 2 bin 624 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 500 liradan bin 626 liraya yükseldi.
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En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 7 bin 184 liradan 7 bin 791 liraya ulaştı.
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