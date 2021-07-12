Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor

ÖDEMELER NASIL DEĞİŞTİ?

Zam ile en düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419 liradan 2 bin 624 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 500 liradan bin 626 liraya yükseldi.