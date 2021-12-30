Emekli maaşı zam oranı sızdı: İşte masadaki rakamlar
Milyonlarca emekli ve memurların gözü kulağı 2022 yılı maaşlarına yapılacak olan zamda. İşte masadaki memur ve emekli zammı...
Memur ve emekliler yeni yılda ne kadar zam alacak? Yeni yılla birlikte tüm kazançlar artacak. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Memur ve emeklisine verilecek maaş ve ek zam bu orana göre netleşecek. Ancak memura yapılacak 'refah payı' zammıyla emekli maaşına seyyanen zam gelecek.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrette yüzde 50.5'lik zammı anımsatarak, "Kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım, Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak" dedi.
3 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANIYOR
Pazartesi günü açıklanacak enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olacak. Bu yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklisinin enflasyon farkını ortaya koyacak.
YÜZDE 15.7 DETAYINA DİKKAT!
Memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de bu oran netleştikten sonra gerçekleştirilecek. Bu oranın enflasyon farkıyla beraber yüzde 15.7 civarında olması bekleniyor.