Emekli maaşı zam oranı sızdı: İşte masadaki rakamlar

Memur ve emekliler yeni yılda ne kadar zam alacak? Yeni yılla birlikte tüm kazançlar artacak. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Memur ve emeklisine verilecek maaş ve ek zam bu orana göre netleşecek. Ancak memura yapılacak 'refah payı' zammıyla emekli maaşına seyyanen zam gelecek.