Emekli maaşını 7 adımda artırmanın yolları

Çalışanlar en çok 2 konuyu merak ediyor. Biri ne zaman emekli olacağı, diğeri de ne kadar maaş alacağı. Yıl, yaş ve prim gün şartlarını tamamlayanlar emekli olabiliyor. Emekli maaşını ise çalışırken atılacak 7 adım ile artırmak mümkün. Ancak maaşı yükseltmenin bazı kuralları var. En önemli parametre brüt maaşınız. Bu maaş eğer 3 bin lira ve üzerindeyse ileride atacağınız adımlar ile maaşınızı artırabilirsiniz.

Emekli maaşını artıran 7 formül şöyle:

