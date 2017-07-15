Emekli maaşını 7 adımda artırmanın yolları
Emekli olma hayali kuran çalışanların, bir beklentisi de yüksek maaş alabilmek. Maaşı 7 adımda artırmak mümkün. Brüt ücret, ikinci sigortalılık, tavandan prim, SSK şartı...
Çalışanlar en çok 2 konuyu merak ediyor. Biri ne zaman emekli olacağı, diğeri de ne kadar maaş alacağı. Yıl, yaş ve prim gün şartlarını tamamlayanlar emekli olabiliyor. Emekli maaşını ise çalışırken atılacak 7 adım ile artırmak mümkün. Ancak maaşı yükseltmenin bazı kuralları var. En önemli parametre brüt maaşınız. Bu maaş eğer 3 bin lira ve üzerindeyse ileride atacağınız adımlar ile maaşınızı artırabilirsiniz.
Emekli maaşını artıran 7 formül şöyle:
1-ERKEN PLAN YAPIN:
Emekliliğinizi planlarken son bir iki yılı düşünmeyin. Şimdiden yani eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden planınızı yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.
2- YILDA 70 LİRA ARTIRIN:
Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli. Brüt maaşınız 3 bin lira ve üzerindeyse yıllık 60-70 lira kazancınız olur.