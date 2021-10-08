Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Tek tek hesaplandı
Emeklilerin ocak zammı için geri sayım başladı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon rakamları baz alındığında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarında 405 liraya varan artışların olması öngörülüyor.
12.3 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte oranlar da netleşiyor. Ocak zammı, 3 aylık TÜFE'ye göre yüzde 4.23 olurken, enflasyon tahminine göre maaş artışı yüzde 5.21'e ulaşacak. Peki hangi emekli ne kadar zam alacak?
Bu yıl 2 kez zam, 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi. Takvim'in haberine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Zam oranı için ipuçları da geliyor.
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4.23 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye Ekim, Kasım ve Aralık verileri kaldı.
Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 329 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en yüksek aylık 7 bin 792 liradan 8 bin 121 liraya çıkacak.