Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Tek tek hesaplandı

12.3 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte oranlar da netleşiyor. Ocak zammı, 3 aylık TÜFE'ye göre yüzde 4.23 olurken, enflasyon tahminine göre maaş artışı yüzde 5.21'e ulaşacak. Peki hangi emekli ne kadar zam alacak?