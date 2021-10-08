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  4. Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Tek tek hesaplandı

Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Tek tek hesaplandı

Emeklilerin ocak zammı için geri sayım başladı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon rakamları baz alındığında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarında 405 liraya varan artışların olması öngörülüyor.

12.3 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte oranlar da netleşiyor. Ocak zammı, 3 aylık TÜFE'ye göre yüzde 4.23 olurken, enflasyon tahminine göre maaş artışı yüzde 5.21'e ulaşacak. Peki hangi emekli ne kadar zam alacak? 

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Bu yıl 2 kez zam, 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi.  Takvim'in haberine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Zam oranı için ipuçları da geliyor.

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EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4.23 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye Ekim, Kasım ve Aralık verileri kaldı. 

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Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 329 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en yüksek aylık 7 bin 792 liradan 8 bin 121 liraya çıkacak.

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