Emekli maaşlarında çifte zam: Hem enflasyon hem bayram ikramiyesi…

Buna göre en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 TL'den 9 bin 33 TL'ye, ek zamlı olursa 9 bin 193 TL'ye, en düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 TL'den 6 bin 26 TL'ye, ek zamlı olursa 6 bin 133 TL'ye, esnafta 2 bin 948 TL'den 4 bin 156 TL'ye, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3 bin 292 TL'den 4 bin 641 TL'ye çıkacak.