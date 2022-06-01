Emekli maaşlarında çifte zam: Hem enflasyon hem bayram ikramiyesi…
Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında alacağı enflasyon farkına odaklanırken çifte zam geleceği iddiaları gündeme geldi.
Mayıs ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Böylece milyonlarca memur ve emekli için de Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı büyük ölçüde netleşecek. Yıllık enflasyonun yüzde 70’i geçeceği görüşü piyasada hâkim.
Bu kapsamda SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranının yüzde 40’ın üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Buna göre en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 TL'den 9 bin 33 TL'ye, ek zamlı olursa 9 bin 193 TL'ye, en düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 TL'den 6 bin 26 TL'ye, ek zamlı olursa 6 bin 133 TL'ye, esnafta 2 bin 948 TL'den 4 bin 156 TL'ye, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3 bin 292 TL'den 4 bin 641 TL'ye çıkacak.
BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM YAPILACAK MI?
Öte yandan temmuz ayında emekliler için ikinci bir ek gelire daha kapı aralanacak. 4 senedir yatırılan emekli ikramiyeleri, zor süreçten geçen vatandaşlar için bir umut olmuştu. Kurban Bayramı ise bu sene 9 Temmuz tarihine denk geliyor.