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  4. Emekli maaşlarında çifte zam: Hem enflasyon hem bayram ikramiyesi…

Emekli maaşlarında çifte zam: Hem enflasyon hem bayram ikramiyesi…

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında alacağı enflasyon farkına odaklanırken çifte zam geleceği iddiaları gündeme geldi.

Emekli maaşlarında çifte zam: Hem enflasyon hem bayram ikramiyesi… - Resim: 1

Mayıs ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Böylece milyonlarca memur ve emekli için de Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı büyük ölçüde netleşecek. Yıllık enflasyonun yüzde 70’i geçeceği görüşü piyasada hâkim.

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Emekli maaşlarında çifte zam: Hem enflasyon hem bayram ikramiyesi… - Resim: 2

Bu kapsamda SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranının yüzde 40’ın üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

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Emekli maaşlarında çifte zam: Hem enflasyon hem bayram ikramiyesi… - Resim: 3

Buna göre en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 TL'den 9 bin 33 TL'ye, ek zamlı olursa 9 bin 193 TL'ye, en düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 TL'den 6 bin 26 TL'ye, ek zamlı olursa 6 bin 133 TL'ye, esnafta 2 bin 948 TL'den 4 bin 156 TL'ye, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3 bin 292 TL'den 4 bin 641 TL'ye çıkacak.

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Emekli maaşlarında çifte zam: Hem enflasyon hem bayram ikramiyesi… - Resim: 4

BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM YAPILACAK MI?
Öte yandan temmuz ayında emekliler için ikinci bir ek gelire daha kapı aralanacak. 4 senedir yatırılan emekli ikramiyeleri, zor süreçten geçen vatandaşlar için bir umut olmuştu. Kurban Bayramı ise bu sene 9 Temmuz tarihine denk geliyor. 

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