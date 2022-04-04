Emekli memur maaş zam farkı belli oldu: Memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. Milyonlarca emekli ve memura Temmuz ayında zam yapılacak. Peki, emekli memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon verileriyle birlikte emekli ve memurların maaş zam oranları da belli oluyor. Mart ayına ilişkin enflasyon verisinin ardından emekli ve memur maaş zammı yeniden hesaplandı. Emekli memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Peki; emekli memur maaş zam farkı yüzde kaç? İşte detaylar!
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YENİDEN HESAPLANIYOR
2022 Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli memur Temmuz maaş farkı da ortaya çıktı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.
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