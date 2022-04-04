Emekli memur maaş zam farkı belli oldu: Memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?

TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon verileriyle birlikte emekli ve memurların maaş zam oranları da belli oluyor. Mart ayına ilişkin enflasyon verisinin ardından emekli ve memur maaş zammı yeniden hesaplandı. Emekli memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Peki; emekli memur maaş zam farkı yüzde kaç? İşte detaylar!