Emekli öğretmen mezar taşını hazırlayıp intihar etti
Elazığ'da 73 yaşındaki bir emekli öğretmenin cansız bedeni evinin önünde ipe asılı halde bulundu. Evin bahçe duvarının önünde ise önceden hazırlanan ait mezar taşı olduğu görüldü.
Kaynak: DHA
Olay, sabah saatlerinde Karakoçan ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuları, yalnız yaşayan emekli öğretmen A.D.'i, evinin önünde ipe asılı halde gördü.
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İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, A.D.'in hayatını kaybettiğini belirledi. A.D.'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, evinin bahçe duvarının önünde 'Yaptığı her iyilikte zarar gören adam Şair Misrani doğum 1952' yazılı mezar taşı bulundu.
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