Emekli öğretmen mezar taşını hazırlayıp intihar etti

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, A.D.'in hayatını kaybettiğini belirledi. A.D.'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, evinin bahçe duvarının önünde 'Yaptığı her iyilikte zarar gören adam Şair Misrani doğum 1952' yazılı mezar taşı bulundu.