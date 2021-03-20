Emekli olduktan sonra başladı, şimdi yerli üretime destek oluyor
Eski adı TÜDEMSAŞ olan, şimdiki Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Bölge Müdürlüğü'nde 27 yıl tornacı olarak çalışan, evli ve 5 çocuk babası Hubuyar Bağca, mesleki geçmişinin tecrübesiyle yerli üretime destek oluyor.
Eski adı TÜDEMSAŞ olan, şimdiki Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Bölge Müdürlüğü'nde 27 yıl tornacı olarak çalışan, evli ve 5 çocuk babası Hubuyar Bağca, mesleki geçmişinin tecrübesiyle yerli üretime destek oluyor.
Fabrikadan 1997 yılında emekli olduktan sonra kent merkezindeki Hikmet Işık Caddesi'nde 5 metrekarelik dükkan açan Bağca, anahtarcılık yapmaya başladı.
'Ülkemin parası, ülkemde kalsın' düşüncesiyle Bağca, yurt dışından getirilen tezgah ve aletleri Sivas'ta üretti. Piyasada 700 dolara satılan giyotin makasını 250 TL’ye imal eden Bağca, işlevini yitiren hurda makinelere de hayat veriyor.
'KULLANDIĞIM MAKİNELERİ KENDİM YAPTIM'
Çalışma isteği ve üretme heyecanını hiçbir zaman kaybetmediğini belirten Hubuyar Bağca, "Emekli olduktan sonra küçük bir anahtarcı dükkanı açtım, 24 senedir de bu işle uğraşıyorum.