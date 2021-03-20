Emekli olduktan sonra başladı, şimdi yerli üretime destek oluyor

'KULLANDIĞIM MAKİNELERİ KENDİM YAPTIM'

Çalışma isteği ve üretme heyecanını hiçbir zaman kaybetmediğini belirten Hubuyar Bağca, "Emekli olduktan sonra küçük bir anahtarcı dükkanı açtım, 24 senedir de bu işle uğraşıyorum.