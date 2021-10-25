Emekli olduktan sonra hayvancılığa başladı: Talebe yetişemiyor
İstanbul'da emekli olduktan sonra Sakarya'daki köyünde Romanov cinsi koyun yetiştirmeye başlayan İrfan Boz, salgın döneminde artan talebe yetişmekte zorlanıyor.
İstanbul'da uzun yıllar giyim mağazalarında ticaretle uğraştıktan sonra tekstil fabrikası kuran İrfan Boz, işyerinin 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkılmasıyla çeşitli şirketlerde çalıştı.
Emekli olduktan sonra şehir hayatından uzaklaşmak için 18 ay önce Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Camitepe köyüne yerleşen Boz, yaptığı araştırmalar sonucunda burada çiftlik kurarak Ukrayna'dan getirdiği 300 saf ırk Romanov cinsi koyunu yetiştirmeye başladı.
Yüksek doğum oranıyla bilinen koyunlara istihdam ettiği iki kişiyle özenle bakan Boz, kısa sürede çoğaltıp İstanbul'un yanı sıra Ankara, Kars, Van ve Erzurum gibi çok sayıda ile satmaya başladı.
Salgın döneminde artan talebe yetişemeyen Boz, tüm gününü evlatları gibi sevdiği koyun ve kuzularıyla geçiriyor.