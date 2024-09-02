Emekli promosyonları güncellendi: Maaşın iki katına çıkıyor: İşte banka banka promosyon miktarları
Temmuz ayındaki maaş zamlarının ardından bankalar promosyon limitlerini yeniledi ve bazı bankalar ek ödemelerle birlikte 24 bin liraya kadar promosyon sunuyor. İşte banka banka promosyon miktarları...
Bankalar, 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında, kendileriyle 3 yıllık sözleşme imzalayan emekli müşterilerine promosyon veriyor. Promosyon tutarı bankadan bankaya değişiyor.
Yani daha çok emekli müşteriye hizmet vermek isteyen bankalar promosyon tutarını ek ödemeler ve yan faydalarla yükseltiyor. Güncel kampanyalarla en yüksek promosyon tutarı 24 bin liraya kadar çıkıyor. Daha önce bu tutar 18 bin liraydı.
BANKA DEĞİŞTİRMEK KOLAY
Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor.
Emekli istediği an farklı bankaya geçiş yapabiliyor. Bunun için geçiş yapılacak ve halihazırda maaş alınan bankaya bildirimde bulunmak yeterli. Bunun için ya maaşın taşınacağı bankayla görüşüp talep oluşturmak veya e-Devlet üzerinden giriş yapmak gerekiyor.