Emekli promosyonu 27 bin TL'ye ulaştı... İşte emekliye en yüksek maaş promosyonunu veren banka
Türkiye'de tüm emekli için artık bir ek geliri haline gelen banka maaş promosyonlarında bankaların 2025 yılı "emekli maaşı promosyonu kampanları" devam ediyor. Banka promosyonlarında emeklilere ödenen tutar 27 bin TL'ye ulaştı. İşte emeklilere en yüksek maaş promosyonu veren bankalar...
Türkiye'de bankalar 4A, 4B ve 4C kapsamında maaş alan emekliler için "emekli maaşınızı bize taşıyın" kampanylarına devam ediyor.
Emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alacaklarına dair taahhüt verdiklerinde ilgili bankadan promosyon hakkı kazanıyor. Bazı bankalar ek koşullar kapsamında emeklilere yaptığı ek ödemelerle bu promosyonları 27 bin TL sınırına kadar taşıdı.
Peki emekliye en yüksek maaş promosyonunu hangi banka veriyor ? İşte emeklilere en yüksek maaş promosyonu veren bankalar...
Türkiye İş Bankası: Ek koşullarla 14 bin TL promosyon
Türkiye İş Bankası, emekli maaşlarını taşıyanlara 5 bin TL - 12 bin TL arası promosyon veriyor. Ek taahhütler ile bu rakam 14 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
Garanti BBVA
Garanti BBVA, maaş tutarına göre emeklilere 6 bin 250 TL - 15 bin TL arasında nakit promosyon ödüyor.