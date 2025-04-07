Emekli promosyonu 27 bin TL'ye ulaştı... İşte emekliye en yüksek maaş promosyonunu veren banka

Emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alacaklarına dair taahhüt verdiklerinde ilgili bankadan promosyon hakkı kazanıyor. Bazı bankalar ek koşullar kapsamında emeklilere yaptığı ek ödemelerle bu promosyonları 27 bin TL sınırına kadar taşıdı.

Peki emekliye en yüksek maaş promosyonunu hangi banka veriyor ? İşte emeklilere en yüksek maaş promosyonu veren bankalar...