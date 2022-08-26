Emekli promosyonu 8 bin liraya çıktı! Bankalara akın ettiler

Saat 07.00’de sıraya girdiler

Emekli Cafer Bozan ise "Bu güzel bir şey ama sıra işi zor. İnşallah herkese sıra gelir. Biz saat 09.00’dan beri bekliyoruz ama saat 07.00’den beri bekleyenler varmış. Sırayı 10’arlı alıyorlardı. Şimdi 2’şerli alıyorlar. Daha işlem yaptıramadık" diye konuştu.