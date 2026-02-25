Emekli promosyonunda rekor: En yüksek promosyon ödeyen bankalar belli oldu
2026 Şubat döneminde emeklilere en yüksek promosyon ödeyen bankalar belli oldu. İşte banka banka tam liste...
Müşteri kapma yarışına giren bankalar emekli promosyon tutarlarını rekor seviyelere taşıdı. Bankalar artık sadece nakit ödeme değil, ücretsiz havale, düşük faizli kredi ve chip-para gibi ek avantajlar da sunuyor. 2026 Şubat ayı itibariyle en yüksek emekli promosyon tutarı 31 bin TL'yi buldu.
Maaş taşıma ve başvuru şartları neler?
Emekli promosyonundan yararlanmak için belirlenen temel şartlar ve izlenmesi gereken adım şöyle:
3 yıl taahhüt şartı: Seçtiğiniz bankadan promosyon alabilmek için maaşınızı 3 yıl boyunca aynı bankadan alacağınızı taahhüt etmeniz gerekmektedir.
Maaş taşıma işlemi: E-Devlet üzerinden veya ilgili bankanın şubelerinden/mobil uygulamalarından "Maaş Taşıma" başvurusu yapılmalıdır.
Bazı bankalar en yüksek tutarı ödemek için otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı veya mobil uygulama girişi gibi ek şartlar talep edebilir.
Promosyon alırken bunlara dikkat!
Eğer daha önce bir bankadan promosyon aldıysanız ve 3 yılınız dolmadıysa, kalan sürenin ücretini (iade) geri ödeyerek daha yüksek veren bir bankaya geçiş yapabilirsiniz.
Banka üzerinde ödenmemiş bir krediniz veya borcunuz varsa, maaş taşıma işlemine "bloke" koyulabilir. Bu durumu önceden müşteri temsilcinizle görüşmelisiniz.
İŞTE 2026 ŞUBATI AYI EMEKLİ PROMOSYONLARI