Emekli promosyonunda rekor: En yüksek promosyon ödeyen bankalar belli oldu

Promosyon alırken bunlara dikkat!

Eğer daha önce bir bankadan promosyon aldıysanız ve 3 yılınız dolmadıysa, kalan sürenin ücretini (iade) geri ödeyerek daha yüksek veren bir bankaya geçiş yapabilirsiniz.

Banka üzerinde ödenmemiş bir krediniz veya borcunuz varsa, maaş taşıma işlemine "bloke" koyulabilir. Bu durumu önceden müşteri temsilcinizle görüşmelisiniz.