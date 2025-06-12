Emekli ve memur için 3 farklı zam senaryosu! ''AK Parti kaynaklarından bilgi aldım''
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların zam oranı netleşecek. Masada 3 farklı zam senaryosu bulunuyor. Diğer yandan kök maaşı düşük olan emeklililer sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya. TBMM'nin 1 Temmuz'da tatile girmesi durumunda milyonlarca emekli zam alamayacak. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, konuyla ilgili son kulis bilgilerini paylaştı.
SSK ve Bağ-Kur emeklisi, memur ve memur emeklisi maaş zammı için haziran ayı enflasyon verisini beklemeye başladı. Türkiye İstastik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun zam oranı netleşecek.
5 aylık enflasyon farkı ne kadar?
TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon oranları ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3 ve mayısta 1.53 olmuştu. Böylece 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,09 oldu.
5 aylık enflasyon doğrultusunda SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 15,09, memur ve memur emeklileri de yüzde 14'lük zammı şimdiden cebine koymuş oldu.
3 farklı zam senaryosu
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; memur ve emekli zammı için masada 3 farklı rakam bulunuyor. Ekonomistlere göre haziran enflasyonunun yüzde 1-2 aralığında gelmesi bekleniyor.
Bu orana göre hesaplandığında memur ve emekli zammı için şu rakamlar öne çıkıyor:
Eğer Haziran ayı enflasyonu;
Yüzde 1 olarak gerçekleşirse;
Memur ve memur emeklisi yüzde 15,14,
SGK ve Bağkur emeklisi yüzde 16,24,
Yüzde 1,5 olarak gerçekleşirse;
Memur ve memur emeklisi yüzde 15,71
SGK ve Bağkur emeklisi yüzde 16,81,
Yüzde 2 olarak gerçekleşirse;
Memur ve memur emeklisi yüzde 16,28,
SGK ve Bağkur emeklisi yüzde 17,14
oranında alacak.