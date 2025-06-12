Emekli ve memur için 3 farklı zam senaryosu! ''AK Parti kaynaklarından bilgi aldım''

Bu orana göre hesaplandığında memur ve emekli zammı için şu rakamlar öne çıkıyor:

Eğer Haziran ayı enflasyonu;

Yüzde 1 olarak gerçekleşirse;

Memur ve memur emeklisi yüzde 15,14,

SGK ve Bağkur emeklisi yüzde 16,24,

Yüzde 1,5 olarak gerçekleşirse;

Memur ve memur emeklisi yüzde 15,71

SGK ve Bağkur emeklisi yüzde 16,81,

Yüzde 2 olarak gerçekleşirse;

Memur ve memur emeklisi yüzde 16,28,

SGK ve Bağkur emeklisi yüzde 17,14

oranında alacak.