Emekli ve memur zammı belli oluyor! Uzman isim en düşük memur maaşını hesapladı
Asgari ücret ve EYT'nin ardından şimdi gözler emekli ve memurun zam oranına çevrildi. Peki memur ve emekli maaşı ne kadar artacak? SGK Uzmanı Ali Duman, katıldığı programda en düşük memur maaşının ne kadar olacağını hesapladı.
Türkiye'nin gündeminde yer alan başlıklardan biri olan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi 2023 gelmeden çözüme kavuşturuldu. Böylece 2 milyon 250 bin kişi emekli olmaya hak kazandı. Asgari ücret ise yüzde 54.66 oranında artırılarak 8 bin 506 TL'ye yükseltildi. Sıra şimdi emekli ve memur zammına geldi. Emekli ve memur zam oranı TÜİK tarafından 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ''Memurlarımızı da enflasyona yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Peki emekli ve memur zammı ne kadar olur? Asgari ücretteki artış kadar memur ve emekli zam alır mı? İşte merak edilenler...
SGK Uzmanı Ali Duman, ''Memur ve emekli zam oranları ne olur?'' sorusuna , Habertürk'te katıldığı yayında cevap verdi. İşte Duman'ın açıklamaları:
"Emekli maaşını normal şartlarda enflasyon artışı belirliyor. Yılda iki defa belirliyor; ocak ve temmuz ayında. Gelecek enflasyon artışı ile net olarak maaşlar belli olacak. Son 6 aylık enflasyon farkının net olarak karşımıza çıkması lazım.
5 aylık enflasyon farklarına bakıldığında yüzde 14 bandında görülüyor. Enflasyonda da biraz düşüş öngörülüyor. Dolayısıyla burada enflasyona çok büyük bir artış gelmeyecek. Ama emekli maaşlarına, asgari ücrete bakıldığında eğer sadece gelecek enflasyon kadar artış sağlanırsa o zaman 14 milyona yakın emeklilerimizin haklı bir serzenişi ortaya çıkıyor.