Emekli ve memur zammı belli oluyor! Uzman isim en düşük memur maaşını hesapladı

Türkiye'nin gündeminde yer alan başlıklardan biri olan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi 2023 gelmeden çözüme kavuşturuldu. Böylece 2 milyon 250 bin kişi emekli olmaya hak kazandı. Asgari ücret ise yüzde 54.66 oranında artırılarak 8 bin 506 TL'ye yükseltildi. Sıra şimdi emekli ve memur zammına geldi. Emekli ve memur zam oranı TÜİK tarafından 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ''Memurlarımızı da enflasyona yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Peki emekli ve memur zammı ne kadar olur? Asgari ücretteki artış kadar memur ve emekli zam alır mı? İşte merak edilenler...