Emekli ve memurun Temmuz zammı belli oldu
Türkiye'de uygulanan yasa gereği enflasyon miktarına göre ocak ve temmuz olmak üzere yılda 2 kez artırılan emekli ve memur maaşlarının bu temmuz ayında ne kadar zam geleceği belli olmaya başladı...
Türkiye'de temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşlarına ilişkin merak da giderek artıyor.
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Yasa gereği, her yılın ocak ve temmuz ayında iki kez artış gösteren memur ve emekli maaşlarının zam döneminin yaklaşmasıyla birlikte, emekli vatandaşlar da yüzde kaç oranında zam alacaklarını merak etmeye başladı.
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08 artan enflasyon, nisan ayında ise yüzde 1.68 artış gösterdi.
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İlk 4 aylık verilere bakıldığı zaman, kümülatif yüzde 5.46 oldu. Bu durum SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için şimdilik yüzde 5.46 zammın oluştuğuna işaret ediyor.
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