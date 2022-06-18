Emekli ve memurun zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar...

GÖZLER MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ZAMDA

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam içinse tüm gözler 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi. Milyonlarca vatandaş "En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken, söz konusu zam oranıyla ilgili ipucu Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ile geldi.