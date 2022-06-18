Emekli ve memurun zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar...
Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz zammına çevrildi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 40.75 olarak açıklandı. Eğer enflasyon bu seviyede gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75, memur ve memur emeklilerine yüzde 40.25 zam yapılacak.
Son dönemde artan enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşın alım gücünü yerle bir etti. Maaşların erimesiyle birlikte asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılması yönünde beklenti oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar kanadından gelen açıklamalarda gerekli düzenlemelerin yapılacağı belirtildi.
GÖZLER MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ZAMDA
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam içinse tüm gözler 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi. Milyonlarca vatandaş "En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken, söz konusu zam oranıyla ilgili ipucu Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ile geldi.
YÜZDE 35'LİK ZAM KESİNLEŞTİ
Şu ana kadar Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 35.64'e, memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e yükseldi.
6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 40,75 OLARAK AÇIKLANDI
Haziran enflasyonu ise 4 Temmuz pazartesi günü açıklanacak. Dün açıklanan Piyasa Katılımcılar Anketi'nde ise Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 37,7 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 40.75 çıkacak.