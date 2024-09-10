Emeklilere çifte maaş müjdesi: Hesaplara yatacağı tarih belli oldu
SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı mensupları, Eylül ayında maaşlarıyla birlikte promosyon ödemesi alacak. İşte emeklilerin yüzünü güldürecek haberin detayları...
Türkiye'de 16 milyon emekli, Temmuz ayından itibaren zamlı maaşlarını almaya başladı.
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Eylül ayı maaş ödeme günleri için ise araştırmalar hız kazandı.
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Memur emeklileri yani 4C emeklileri, maaşlarını 1-5 Eylül tarihleri arasında aldı. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için de Eylül ayı maaş ödeme takvimi açıklandı.
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Ödeme günleri, geçtiğimiz aylardaki gibi Eylül ayında da değişmedi.
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