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Emeklilere çifte maaş müjdesi: Hesaplara yatacağı tarih belli oldu

SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı mensupları, Eylül ayında maaşlarıyla birlikte promosyon ödemesi alacak. İşte emeklilerin yüzünü güldürecek haberin detayları...

Emeklilere çifte maaş müjdesi: Hesaplara yatacağı tarih belli oldu - Resim: 1

Türkiye'de 16 milyon emekli, Temmuz ayından itibaren zamlı maaşlarını almaya başladı.

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Emeklilere çifte maaş müjdesi: Hesaplara yatacağı tarih belli oldu - Resim: 2

Eylül ayı maaş ödeme günleri için ise araştırmalar hız kazandı.

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Emeklilere çifte maaş müjdesi: Hesaplara yatacağı tarih belli oldu - Resim: 3

Memur emeklileri yani 4C emeklileri, maaşlarını 1-5 Eylül tarihleri arasında aldı. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için de Eylül ayı maaş ödeme takvimi açıklandı.

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Emeklilere çifte maaş müjdesi: Hesaplara yatacağı tarih belli oldu - Resim: 4

Ödeme günleri, geçtiğimiz aylardaki gibi Eylül ayında da değişmedi.

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