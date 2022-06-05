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  4. Emeklilere ''kötü haber'' Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu

Emeklilere ''kötü haber'' Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu

Kurban Bayramına 1 ay gibi bir süre kala emekliler bayramda yatacak ikramiyeyi beklerken kurban bayramı ikramiyesi netleşmeye başladı.

Emeklilere ''kötü haber'' Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu - Resim: 1

Emekliler, Ramazan Bayramı sonrasında Kurban Bayramında yatacak emekli ikramiyesini bekliyor. 

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Emeklilere ''kötü haber'' Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu - Resim: 2

Geçtiğimiz yıllarda başlatılan bu uygulamayla birlikte bayramlardan hemen önce emeklilere ikramiye veriliyor. 

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Emeklilere ''kötü haber'' Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu - Resim: 3

Binlerce emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu. İşte detaylar…

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Emeklilere ''kötü haber'' Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu - Resim: 4

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi örnek alınabilir. 

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