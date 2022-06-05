Emeklilere ''kötü haber'' Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu
Kurban Bayramına 1 ay gibi bir süre kala emekliler bayramda yatacak ikramiyeyi beklerken kurban bayramı ikramiyesi netleşmeye başladı.
Emekliler, Ramazan Bayramı sonrasında Kurban Bayramında yatacak emekli ikramiyesini bekliyor.
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Geçtiğimiz yıllarda başlatılan bu uygulamayla birlikte bayramlardan hemen önce emeklilere ikramiye veriliyor.
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Binlerce emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu. İşte detaylar…
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KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi örnek alınabilir.
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