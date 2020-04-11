Emeklilerin ikinci bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL'dir. 13 milyon emekliye 1000'er liralık emekli ikramiye ödemeleri 2018 yılında başladı. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere her yıl iki kere ödeme yapılıyor.