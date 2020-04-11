Emeklilerin ikinci bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
İkinci bayram ikramiyelerinin hangi tarihte ödeneceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu sene 31 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Buna göre ikramiye ödemelerinin 13-24 Temmuz tarihlerinde yatırılması bekleniyor.
EMEKLİLERİN İKİNCİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK? İkinci bayram ikramiyelerinin hangi tarihte ödeneceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu sene 31 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Buna göre ikramiye ödemelerinin 13-24 Temmuz tarihlerinde yatırılması bekleniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL'dir. 13 milyon emekliye 1000'er liralık emekli ikramiye ödemeleri 2018 yılında başladı. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere her yıl iki kere ödeme yapılıyor.
RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi 7 Nisan'da ödenmeye başladı. İkramiye ödemeleri 11 Nisan'da tamamlanacak. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak. İşte SSK Bağkur tahsis numarasına göre ödeme tarihleri: