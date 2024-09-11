Emeklilik bekleyenler dikkat: Bunu yapmayanların emekliliği 11 yıl uzayabilir

Çalışma hayatını yakından ilgilendiren emeklilik sisteminde değişiklik hazırlıkları devam ediyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.