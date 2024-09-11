Emeklilik bekleyenler dikkat: Bunu yapmayanların emekliliği 11 yıl uzayabilir
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik için gün sayan milyonlarca vatandaş için önemli uyarılarda bulundu.
Çalışma hayatını yakından ilgilendiren emeklilik sisteminde değişiklik hazırlıkları devam ediyor.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.
'EMEKLİLİĞİ 11 YIL 1 AY 10 GÜN UZAR'
Güler'in işaret ettiği emeklilik sistemine ilişkin hazırlıklar sürerken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik işlemlerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
"Bu yazdığıma dikkat etmeyenlerin emekliliği 11 yıl 1 ay 10 gün uzar" diyen Erdursun, emeklilik işlemlerine ilişkin şu ifadelere yer verdi:
"- 1/5/2021 öncesi ödenmeyen Bağ-Kur borçları silindi. 1/5/2021 sonrası Bağ-Kur borçları silinmedi,
- Emeklilikte son 2520 gün emekli olacağınız statüyü belirler,