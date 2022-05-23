Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 7200 ve 9000 gün formülü masada
Emeklilikte Yaşa Takılan'lar (EYT) için yeni bir formül gündeme geldi. Son olarak kadınlarda 7.200, erkeklerin ise 9.000 gün prim gününü tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek. İşte EYT düzenlemesiyle ilgili son gelişmeler...
Memurların ek gösterge sorunun çözüme kavuşmasının ardından emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi gündeme gelecek. Özellikle Temmuz ayından sonra EYT çalışması için yapılacak çalışmalar hız kazanacak. Emeklilikte yaşa takılanlar vatandaşlar için yapılacak çalışmaların 5 adımda sonuçlanması hedefleniyor.
ERKEKLERDE 9.000, KADINLARDA 7.200 GÜN
Sabah gazetesinin haberine göre EYT için son olarak kadınlarda 7.200, erkeklerde ise 9.000 gün formülü öne çıktı.
9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilik için yaş şartı dışında kadın ise 20, erkek ise 25 yılı, işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 gün primi tamamlaması gerekiyor.
EYT düzenlemesi ile prim ve yıl şartlarını tamamlayan kişilere emeklilik yolunun açılması beklentisi bulunuyor. Gündeme gelen bir formüle göre de erkeklerin 25 yıllık (9.000 gün), kadınların da 20 yıllık (7.200 gün) prim gününü tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.