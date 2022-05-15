Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meydana indi: ''Tepkimizi sandıkta göstereceğiz''

YASAL OLMAYAN HİÇBİR ŞEY DE ISRARCI DEĞİLİZ

Binlerce kişinin katıldığı mitingde konuşma yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Dünyanın hiçbir yerinde EYT diye bir problem yok. EYT problemi bize, yani Türkiye'ye has bir problemdir. Nedenleriyle, nasıllarıyla, tamamen yerli ve milli toplumsal bir problemdir. Yaklaşan genel seçimle birlikte en güzel tepkimiz demokratik hakkımızı kullanırken sandıkta tercihimizi bizi anlayan, bizi dinleyen ve yanımızda olanlardan yana kullanmamız olacaktır. Yasal olmayan hiçbir şeyde ısrarcı değiliz. Biz sadece yasaların geriye dönük işlemeyeceğini söylerken ısrarcıyız ve olmaya da devam edeceğiz. İşe giriş başlangıç tarihimizde bize sunulan şartlar neyse o şartların yerine getirilmesinde ve insanca yaşanır bir emekli maaşında ısrarcıyız. Emek bizim, alın teri bizim, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız, bizi yok sayamazlar. En güzel tepkimizi de sandıkta göstereceğiz" dedi. (DHA)