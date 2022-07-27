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Emeklilikte Yaşa Takılanlar için de ''Türk Modeli'' bulundu

Türkiye'de milyonlarca kişinin 4 gözle beklediği EYT düzenlemesi için şimdi de "Türk Modeli" masada. Buna göre kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin prim gün sayısını dolduranların yaş şartını yerine getirmemiş olsa bile hemen emekli edilmesi gündemde.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için de ''Türk Modeli'' bulundu - Resim: 1

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için formül arayışını sürdüren hükümet çalışmalarına hız verdi.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar için de ''Türk Modeli'' bulundu - Resim: 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde uzmanlardan oluşturulan bir komisyon dünyadaki farklı emeklilik sistemlerini incelemeye başladı.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar için de ''Türk Modeli'' bulundu - Resim: 3

Sosyal güvenlik uzmanları, özellikle Almanya ve Finlandiya’da uygulanan sistemin Türkiye’ye uyarlanabileceğine dikkat çekiyor.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar için de ''Türk Modeli'' bulundu - Resim: 4

Her iki ülkede emeklilik yaşı 67. Ancak 67 yaşını beklemek istemeyenler için de 63 ve 40 yıllık süre dikkate alınıyor ve emekli olmak isteyenlere yüzde 12-18 arasında bir kesinti yapılarak maaş bağlanıyor.

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