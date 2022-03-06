Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) prim desteği gündemde
Emeklilikte Yaşa Takılanlar arasında primi eksik olanlar için alternatif borçlanma formülleri gündeme geldi. Buna göre, primi tamamlayan EYT'liler emekli olabilecek. İşte detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kapsam çalışması yapılmasıyla kimlerin hak sahibi olduğu ortaya çıkartacak.
1 / 16
Ardından da emeklilik şartları belirlenecek. Bu arada EYT'liler arasında primi eksik olanlar da bulunuyor.
2 / 16
Yıl şartını tamamlamış ama yeteri kadar primi olmayan EYT'liler için borçlanma formülleri devreye girebilecek.
3 / 16
Bu durumda kadınlar doğum borçlanması ile 2.160 gün yani 6 yıllık prim kazanabiliyor.
4 / 16