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Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) prim desteği gündemde

Emeklilikte Yaşa Takılanlar arasında primi eksik olanlar için alternatif borçlanma formülleri gündeme geldi. Buna göre, primi tamamlayan EYT'liler emekli olabilecek. İşte detaylar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) prim desteği gündemde - Resim: 1

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kapsam çalışması yapılmasıyla kimlerin hak sahibi olduğu ortaya çıkartacak.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) prim desteği gündemde - Resim: 2

Ardından da emeklilik şartları belirlenecek. Bu arada EYT'liler arasında primi eksik olanlar da bulunuyor.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) prim desteği gündemde - Resim: 3

Yıl şartını tamamlamış ama yeteri kadar primi olmayan EYT'liler için borçlanma formülleri devreye girebilecek.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) prim desteği gündemde - Resim: 4

Bu durumda kadınlar doğum borçlanması ile 2.160 gün yani 6 yıllık prim kazanabiliyor.

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