Emeklilikte yaşanacak en iyi şehirler listesinde Türkiye'den sürpriz bir il yer aldı
Alman Focus dergisinin 799 ülkeyi kapsayan emeklilerin en rahat yaşayabilecekleri 10 şehir araştırmasında Türkiye'den de bir şehir yer aldı.
Almanya'da yayımlanan Focus dergisi, dünya genelinde yaptığı araştırmada emeklilerin yaşayabileceği 10 şehri belirledi. Dergi 799 ülkede emekliler için sağlık hizmetleri, güvenlik, ekonomik yaşam gibi kriterleri baz alarak puanlama yaptı. Listeye Türkiye'den bir şehrimiz üst sıralardan girmeyi başardı.
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1. Trebinje, Bosna Hersek
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2. Manizales, Kolombiya
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3. Mangaluru, Hindistan
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