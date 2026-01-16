Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak? İşte masadaki rakam
Milyonlarca emeklinin maaş zammının belli olmasının ardından bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacağı ortaya çıtı.
Kaynak: Yeni Şafak
17 milyonu aşkın emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerine çevrildi. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ödenen ikramiye tutarına bu yıl ne kadar zam yapılacağı belli oldu.
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın haberine göre, AK Parti Grup Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yürütülen teknik görüşmelerde bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranı konusunda uzlaşı sağlandı.
Geçtiğimiz yıl 4 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyeleri, yeni dönemde yüzde 25 artışla 5 bin liraya çıkarılıyor.
Yasal düzenlemenin Ramazan Bayramı'ndan önce kanunlaştırılması bekleniyor.
