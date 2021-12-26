Emeklinin gözü 3 Ocak'ta! En düşük emekli maaşı 3 bin TL'yi geçecek mi?

5 aylık enflasyonun yüzde 10.48 çıkması sonrası gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Aralık enflasyonunun bu orana eklenmesiyle birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak. Yapılan tahminlere göre bu oranın yüzde 14-15 arasında olması bekleniyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 14-15 civarında olurken memur emeklileri için yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve buna ilaveten yüzde 11-12 civarında enflasyon farkı ödenecek. Bu durumda memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 16-17 civarında olacak. İşte bu noktada devreye ilave artışlar girecek.