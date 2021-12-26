Emeklinin gözü 3 Ocak'ta! En düşük emekli maaşı 3 bin TL'yi geçecek mi?
Milyonlarca emeklinin gözü 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Asgari ücret yapılan yüzde 50'lik zammın ardından emekliler için seyyanen zam formülü gündeme geldi. Özellikle düşük maaş alan emeklileri asgari ücret seviyesine yaklaştırma durumu söz konusu olabilecek.
Asgari ücrete yapılan yüzde 50.4 oranındaki rekor artıştan sonra milyonlarca emekli de yeni yılda alacakları maaşları beklemeye başladı. Memur sendikalarının yaptıkları temaslar sonrasında memurlar ve memur emeklileri için ek bir protokol ile ilave artış yapılacağı belirtilirken SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de umut doğdu.
Bu konuda yapılan açıklamalar memur emeklileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ilave zam yapılacağını ortaya koyuyor. Ankara'da bu konuda yapılan çalışmalarda birkaç formül öne çıkarken seyyanen zam görüşü ağırlık kazanmaya başladı. Faruk Erdem önemli detaylar paylaştı:
2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek. 6 aylık enflasyon oranı 3 Ocak tarihinde açıklanacak.
5 aylık enflasyonun yüzde 10.48 çıkması sonrası gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Aralık enflasyonunun bu orana eklenmesiyle birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak. Yapılan tahminlere göre bu oranın yüzde 14-15 arasında olması bekleniyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 14-15 civarında olurken memur emeklileri için yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve buna ilaveten yüzde 11-12 civarında enflasyon farkı ödenecek. Bu durumda memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 16-17 civarında olacak. İşte bu noktada devreye ilave artışlar girecek.