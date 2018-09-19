Emeklinin ocak zammı yüzde 9.56 olabilir

NE KADAR OLACAK?



Tahmin gerçekleşirse halen bin 533 lira 83 kuruş olan en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 680 lira 46 kuruşa, bin 79 lira olan Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı bin 182 lira 80 kuruşa çıkacak.