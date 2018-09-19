Emeklinin ocak zammı yüzde 9.56 olabilir
Emeklilerin ocak zammında enflasyon belirleyici olacak. 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa ilaveten farkı gösterecek.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle bu ay yaptığı beklenti anketine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 9.56 olabilecek. Memur emeklilerine de yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 6.06 enflasyon farkı yansıtılabilecek.
NE KADAR OLACAK?
Tahmin gerçekleşirse halen bin 533 lira 83 kuruş olan en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 680 lira 46 kuruşa, bin 79 lira olan Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı bin 182 lira 80 kuruşa çıkacak.