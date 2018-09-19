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  3. 19 Eylül 2018 10:45

Emeklinin ocak zammı yüzde 9.56 olabilir

Emeklinin ocak zammı yüzde 9.56 olabilir

Emeklilerin ocak zammında enflasyon belirleyici olacak. 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa ilaveten farkı gösterecek.

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Emeklinin ocak zammı yüzde 9.56 olabilir

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle bu ay yaptığı beklenti anketine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 9.56 olabilecek. Memur emeklilerine de yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 6.06 enflasyon farkı yansıtılabilecek.

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Emeklinin ocak zammı yüzde 9.56 olabilir

NE KADAR OLACAK?

Tahmin gerçekleşirse halen bin 533 lira 83 kuruş olan en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 680 lira 46 kuruşa, bin 79 lira olan Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı bin 182 lira 80 kuruşa çıkacak.

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Emeklinin ocak zammı yüzde 9.56 olabilir

En düşük maaş bu tahmine göre, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 877 lira 38 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 21 lira 39 kuruştan bin 119 lira 3 kuruşa çıkacak.

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