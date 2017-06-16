Emeklilerin zamlı Temmuz maaşı belli oldu
Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı için 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verilerini merakla beklerken, artışın yüzde 6.48 olacağı yönünde tahminler ağırlık kazandı.
Maaşlara bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam yapılacak. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.18 çıktı. Haziran enflasyonu ise yaklaşık yüzde 0.30 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.48 olacak.