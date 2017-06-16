Emeklilerin zamlı Temmuz maaşı belli oldu

Maaşlara bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam yapılacak. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.18 çıktı. Haziran enflasyonu ise yaklaşık yüzde 0.30 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.48 olacak.