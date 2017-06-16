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  3. 16 Haziran 2017 12:11

Emeklilerin zamlı Temmuz maaşı belli oldu

Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı.

Emeklilerin zamlı Temmuz maaşı belli oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı için 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verilerini merakla beklerken, artışın yüzde 6.48 olacağı yönünde tahminler ağırlık kazandı.

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Emeklilerin zamlı Temmuz maaşı belli oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammında belirleyici, enflasyon olacak.

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Emeklilerin zamlı Temmuz maaşı belli oldu

Maaşlara bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam yapılacak. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.18 çıktı. Haziran enflasyonu ise yaklaşık yüzde 0.30 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.48 olacak.

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Emeklilerin zamlı Temmuz maaşı belli oldu

Eğer zam oranı yüzde 6.48 olarak gerçekleşirse, en düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 402 liradan bin 493 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 827,62 liradan 881,25 liraya yükselecek.

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