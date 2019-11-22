Emekliye 1.000 TL promosyon ! Ödemeler başladı

İlk etapta maaşı 1000 liranın altında olan 2.3 milyon emekliye 300 lira, 1000-2000 lira arası olan 8.5 milyon emekliye 375 lira, 2000 lira üzerinde olan 791 bin emekliye 450 lira promosyon ödenmişti. Promosyon için emekliler bankaya gidip promosyon sözleşmesi imzalıyor. Sözleşme de 3 yıl geçerli oluyor.

