Emekliye 1.000 TL promosyon ! Ödemeler başladı
Emekli vatandaşlarının maaşlarını aldığı bankalar promosyon ödemelerine başladı. Bankalar, maaşını taşıyan müşterilerine 1.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.
Emekli maaşlarının yattığı bankalar 1 Mart 2017 itibarıyla promosyon ödemeye başladı. Promosyon tutarı alınan maaşa göre 300-450 lira arasında değişiyor.
İlk etapta maaşı 1000 liranın altında olan 2.3 milyon emekliye 300 lira, 1000-2000 lira arası olan 8.5 milyon emekliye 375 lira, 2000 lira üzerinde olan 791 bin emekliye 450 lira promosyon ödenmişti. Promosyon için emekliler bankaya gidip promosyon sözleşmesi imzalıyor. Sözleşme de 3 yıl geçerli oluyor.
4 ay sonra
Yeni emekli olanlar ya da olacaklar da aynı şekilde bağlanan maaş miktarına göre promosyonlarını bankalardan peşin aldı. Promosyon, ‘3 yıl boyunca maaşın aynı bankadan çekilmesi’ şartına dayalı olarak ödeniyor.