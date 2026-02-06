  1. Anasayfa
  Emekliye 12 ay vadeli, 40 bin TL'lik faizsiz kredi müjdesi!

Emekliye 12 ay vadeli, 40 bin TL'lik faizsiz kredi müjdesi!

Ziraat Bankası, emekliler için hazırladığı yeni kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını taşıyan veya yeni emekli olan vatandaşlara 40 bin TL faizsiz kredi imkanı sunuyor.

Emekliye 12 ay vadeli, 40 bin TL'lik faizsiz kredi müjdesi!

Emekliye 12 ay vadeli, 40 bin TL'lik faizsiz kredi müjdesi!

Banka, emeklilere 12 ay vadeli 40 bin TL tutarında faizsiz kredi verileceğini duyurdu.

 

Emekliye 12 ay vadeli, 40 bin TL'lik faizsiz kredi müjdesi!

ÜCRETSİZ HGS ETİKETİ

Faizsiz kredinin yanı sıra emekliler, yolculuklarında kullanabilecekleri HGS etiketlerini şubelerden ücretsiz olarak temin edebilecek. 

 

Emekliye 12 ay vadeli, 40 bin TL'lik faizsiz kredi müjdesi!

OTOMATİK FATURA TALİMATINA 500 TL İADE

Otomatik fatura ödeme talimatlarında aylık 500 TL, toplamda ise 6 bin TL'ye kadar iade imkanı sunuluyor. 

 

