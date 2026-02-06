Emekliye 12 ay vadeli, 40 bin TL'lik faizsiz kredi müjdesi!
Ziraat Bankası, emekliler için hazırladığı yeni kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını taşıyan veya yeni emekli olan vatandaşlara 40 bin TL faizsiz kredi imkanı sunuyor.
Banka, emeklilere 12 ay vadeli 40 bin TL tutarında faizsiz kredi verileceğini duyurdu.
ÜCRETSİZ HGS ETİKETİ
Faizsiz kredinin yanı sıra emekliler, yolculuklarında kullanabilecekleri HGS etiketlerini şubelerden ücretsiz olarak temin edebilecek.
OTOMATİK FATURA TALİMATINA 500 TL İADE
Otomatik fatura ödeme talimatlarında aylık 500 TL, toplamda ise 6 bin TL'ye kadar iade imkanı sunuluyor.
