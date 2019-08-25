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  3. 25 Ağustos 2019 16:16

Emekliye 480 TL zam ! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?

Milyonlarca emeklinin gözü Ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. 480 TL'ye kadar zam alması beklenen emekli vatandaşların en düşük maaşı 1.281 TL olacak.

Emekliye 480 TL zam ! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?

Bu yıl iki kez zam, iki kez de bayram ikramiyesi alan emekliler gözünü şimdiden Ocak zamlarına çevirdi.

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Emekliye 480 TL zam ! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?

Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini, 9 milyonu aşkın SSK emeklisi ve Bağ-Kur emeklisi için Ocak artışına ilişkin ipucunu veriyor.

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Emekliye 480 TL zam ! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?

Buna göre; Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek olan enflasyon oranında zam alacak SSK emeklisi ve Bağ-Kur emeklisi maaşında, yüzde 8.46 seviyesinde artış olabilecek.

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Emekliye 480 TL zam ! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?

Gelirler 100 ile 480 lira arasında yükselecek.

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