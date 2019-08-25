Emekliye 480 TL zam ! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Milyonlarca emeklinin gözü Ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. 480 TL'ye kadar zam alması beklenen emekli vatandaşların en düşük maaşı 1.281 TL olacak.
Bu yıl iki kez zam, iki kez de bayram ikramiyesi alan emekliler gözünü şimdiden Ocak zamlarına çevirdi.
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini, 9 milyonu aşkın SSK emeklisi ve Bağ-Kur emeklisi için Ocak artışına ilişkin ipucunu veriyor.
Buna göre; Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek olan enflasyon oranında zam alacak SSK emeklisi ve Bağ-Kur emeklisi maaşında, yüzde 8.46 seviyesinde artış olabilecek.