Emekliye çifte müjde! İşte zamlı maaş ve ikramiyenin ödeneceği tarihler
Kurban bayramı başlarken emekli vatandaşların gözü ikramiye ve zam haberinde. Sosyal Güvenlik Kurumu emekliler için zam ve ikramiye çalışmalarına başladı.
Milyonlarca emekli temmuzda çifte bayram yaşayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 31 Temmuz - 3 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı için hazırlıklarını yapıyor.
Emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında hesaplarda olması planlanıyor. Emekliler temmuzda aylıklarını da zamlı alacak. Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri de 29 Haziran'dan itibaren hesaplara yatacak.
Hükümet, emeklilerin refah düzeyini yükseltmek için tüm imkânları sunarken, bu yıl 13 milyon emekliye 9 milyar lira tutarında promosyon ödemesi yapıldı. Emekliler ve hak sahiplerine, Ramazan Bayramı için mayısta ödenmesi planlanan 1.000 liralık ikramiye nisanda hesaplara yattı.