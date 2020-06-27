Emekliye çifte müjde! İşte zamlı maaş ve ikramiyenin ödeneceği tarihler

Hükümet, emeklilerin refah düzeyini yükseltmek için tüm imkânları sunarken, bu yıl 13 milyon emekliye 9 milyar lira tutarında promosyon ödemesi yapıldı. Emekliler ve hak sahiplerine, Ramazan Bayramı için mayısta ödenmesi planlanan 1.000 liralık ikramiye nisanda hesaplara yattı.



