Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti: 30 bin TL promosyon ödeyen de var
Türkiye'de ister SSK'lı ister Bağ-Kurlu çalışan isterse de emekli olsun tüm emekliler için artık bir ek gelir kapısı haline gelen bankaların emekli maaş promosyon kampanyaları Kasım ayı itibariyle güncelledi. Promosyon tutarı 30 bin TL'ye kadar yükseldi. İşte emeklilere en yüksek maaş promosyonu veren bankalar...
Akbank 15 bin TL, ek promosyonla 25 bin TL
Albaraka Türk 15 bin 600 TL, ek promosyonla 19 bin TL
Denizbank 12 bin TL., ek promosyonla 27 bin TL
Garanti BBVA 15 bin TL, ek promosyonla 25 bin TL.
