Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti
Türkiye'de ister SSK'lı ister Bağ-Kurlu çalışan isterse de emekli olsun herkes için artık bir ek gelir kapısı haline gelen bankaların emeklimaaş promosyon kampanyaları Eylül ayı itibariyle güncelledi. Promosyon tutarı 29 bin TL'ye kadar yükseldi. İşte emeklilere en yüksek maaş promosyonu veren bankalar...
AKBANK
Akbank, emekli maaşını taşıyan emeklilere toplamda 17.500 TL'ye varan ödül imkanı sunuyor.
Banka ayrıca Yeni Müşterilere Özel faizsiz 6 ay vadeli, 35.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans fırsatı da veriyor.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası emekli maaşını taşıyan emeklilere toplamda 24.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
Banka ayrıca Yeni Müşterilere Özel faizsiz 3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap varan kredi fırsatı da veriyor.
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk bankası emekli maaşını taşıyan emeklilere toplamda 25.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA emekli maaşını taşıyan emeklilere toplamda 25.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
Banka ayrıca Yeni Müşterilere Özel faizsiz 25.000 TL'ye varan Taksitli Nakit Avans ve Sigortasız, 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı da veriyor.