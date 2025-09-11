Emekliye en yüksek promosyonu veren banka değişti

AKBANK

Akbank, emekli maaşını taşıyan emeklilere toplamda 17.500 TL'ye varan ödül imkanı sunuyor.

Banka ayrıca Yeni Müşterilere Özel faizsiz 6 ay vadeli, 35.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans fırsatı da veriyor.