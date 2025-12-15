  1. Anasayfa
  4. Emekliye en yüksek promosyonu veren banka değişti!

Emekliye en yüksek promosyonu veren banka değişti

Türkiye'de ister SSK'lı ister Bağ-Kurlu çalışan isterse de emekli olsun tüm emekliler için artık bir ek gelir kapısı haline gelen bankaların emekli maaş promosyon kampanyaları Aralık ayı itibariyle güncelledi ve promosyon tutarı 31 bin TL'ye kadar yükseldi. İşte emeklilere en yüksek maaş promosyonu veren bankalar...

HALKBANK 

Halkbank’ta promosyon tutarı maaşa göre belirleniyor:

10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Ölüm aylığı alan hak sahiplerine 5.000 TL ödeme yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

3 yıllık peşin ödeme

AKBANK 

15.000 TL’ye kadar promosyon

Otomatik fatura talimatlarına 5.000 TL

Yakın davetine 5.000 TL

Kredi kartı harcamalarına 5.000 TL

ALBARAKA 

Albaraka, Aralık 2025 kampanyasında toplamda 25.000 TL’ye varan avantaj sağlıyor.

15.600 TL’ye kadar promosyon

Fatura talimatına 1.400 TL

Referansla 6.000 TL’ye kadar ödül

Kart harcamalarına 2.000 TL’ye kadar Worldpuan

