Emekliye en yüksek promosyonu veren banka değişti
Türkiye'de ister SSK'lı ister Bağ-Kurlu çalışan isterse de emekli olsun tüm emekliler için artık bir ek gelir kapısı haline gelen bankaların emekli maaş promosyon kampanyaları Aralık ayı itibariyle güncelledi ve promosyon tutarı 31 bin TL'ye kadar yükseldi. İşte emeklilere en yüksek maaş promosyonu veren bankalar...
HALKBANK
Halkbank’ta promosyon tutarı maaşa göre belirleniyor:
10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Ölüm aylığı alan hak sahiplerine 5.000 TL ödeme yapılıyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.
3 yıllık peşin ödeme
AKBANK
15.000 TL’ye kadar promosyon
Otomatik fatura talimatlarına 5.000 TL
Yakın davetine 5.000 TL
Kredi kartı harcamalarına 5.000 TL
ALBARAKA
Albaraka, Aralık 2025 kampanyasında toplamda 25.000 TL’ye varan avantaj sağlıyor.
15.600 TL’ye kadar promosyon
Fatura talimatına 1.400 TL
Referansla 6.000 TL’ye kadar ödül
Kart harcamalarına 2.000 TL’ye kadar Worldpuan
