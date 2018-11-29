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  3. 29 Kasım 2018 13:11

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

Memur emeklilerine ek gelir imkanı doğdu. Memurlara verilen aile yardımının memur emeklilerine de ödenmesi gündemde.

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Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

Konfederasyonların talebi, toplu sözleşme masasında bir çok kez görüşülmüş, ancak karara bağlanamamıştı.

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Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

Bu kez de, 7 Aralık’ta gerçekleşecek Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda masaya yatırılacak.

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Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

3 BİN 600 EK GÖSTERGE

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının da katılması bekleniyor.

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