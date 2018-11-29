Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak
Memur emeklilerine ek gelir imkanı doğdu. Memurlara verilen aile yardımının memur emeklilerine de ödenmesi gündemde.
Konfederasyonların talebi, toplu sözleşme masasında bir çok kez görüşülmüş, ancak karara bağlanamamıştı.
3 BİN 600 EK GÖSTERGE
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının da katılması bekleniyor.