Emekliye maaş promosyonunda 2026 yılında en yüksek promosyonu veren banka değişti
Türkiye'de ister SSK'lı ister Bağ-Kurlu çalışan isterse de emekli olsun tüm emekliler için artık bir ek gelir kapısı haline gelen bankaların emekli maaş promosyon kampanyaları 2026'nın ilk günlerinde bir kez daha güncellendi. İşte 12 Ocak itibariyle emeklilere en yüksek maaş promosyonu veren bankalar...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Halkbank
SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon
Ziraat Katılım
Emekli maaşını taşıyana 12.000 TL’ye varan promosyon
Türkiye İş Bankası
SGK emeklilerine 24.000 TL’ye varan promosyon
30.000 TL’ye kadar %0 faizli ek hesap
25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans
Garanti BBVA
Emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL’ye varan promosyon
50.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans
