  4. Emekliye maaş promosyonunda 60 bin TL sürprizi! En yüksek promosyonu veren banka değişti!

Emekliye maaş promosyonunda 60 bin TL sürprizi... En yüksek promosyonu veren banka değişti

Türkiye'de ister SSK'lı ister Bağ-Kurlu çalışan isterse de emekli olsun tüm emekliler için artık bir ek gelir kapısı haline gelen bankaların emekli maaş promosyon kampanyaları 2025'in son günlerinde bir kez daha güncellendi. 26 Aralık itibariyle ek katkılarla promosyon tutarı 60 bin TL'ye kadar yükseldi. İşte emeklilere en yüksek maaş promosyonu veren bankalar...

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI

Toplam promosyon tutarı: 12 bin TL

AKBANK

AKBANK 

15.000 TL’ye kadar promosyon

Otomatik fatura talimatlarına 5.000 TL

Yakın davetine 5.000 TL

Kredi kartı harcamalarına 5.000 TL

TEB

TEB

Toplam promosyon tutarı: 21 bin TL

Ana promosyon ücreti: 12 bin TL

Ek Ödüller: 9 bin TL (ek koşullarla ilave ödeme)

TÜRKİYE  İŞ BANKASI

TÜRKİYE  İŞ BANKASI

Toplam Promosyon: 24 bin TL

Ana Promosyon: 15 bin TL

Ek Ödüller: 9 bin TL (ek kampanyalar)

