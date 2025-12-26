Emekliye maaş promosyonunda 60 bin TL sürprizi... En yüksek promosyonu veren banka değişti
Türkiye'de ister SSK'lı ister Bağ-Kurlu çalışan isterse de emekli olsun tüm emekliler için artık bir ek gelir kapısı haline gelen bankaların emekli maaş promosyon kampanyaları 2025'in son günlerinde bir kez daha güncellendi. 26 Aralık itibariyle ek katkılarla promosyon tutarı 60 bin TL'ye kadar yükseldi. İşte emeklilere en yüksek maaş promosyonu veren bankalar...
ZİRAAT BANKASI
Toplam promosyon tutarı: 12 bin TL
AKBANK
15.000 TL’ye kadar promosyon
Otomatik fatura talimatlarına 5.000 TL
Yakın davetine 5.000 TL
Kredi kartı harcamalarına 5.000 TL
TEB
Toplam promosyon tutarı: 21 bin TL
Ana promosyon ücreti: 12 bin TL
Ek Ödüller: 9 bin TL (ek koşullarla ilave ödeme)
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Toplam Promosyon: 24 bin TL
Ana Promosyon: 15 bin TL
Ek Ödüller: 9 bin TL (ek kampanyalar)
