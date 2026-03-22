Emekliye Mart ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli oldu
Emekli maaş promosyonlarında Mart 2026 dönemiyle birlikte rakamlar güncellendi. Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere 20 bin TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra, ilk kez müşteri olanlara özel 30 bin TL'ye kadar "faizsiz kredi" ve "taksitli nakit avans" imkanı sunuyor. Fatura talimatı ve kredi kartı harcama sözüne ek bonuslar da cabası... İşte banka banka en yüksek promosyon veren kurumlar ve kampanya detayları Haber3.com’da.
Emekli maaşı promosyonlarında Mart 2026 rekabeti tavan yaptı! Bankalar, sadece nakit promosyonla yetinmeyip "faizsiz kredi" ve "nakit avans" kozlarını da masaya sürdü. Milyonlarca emekli için maaş taşıma dönemi başlarken, hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığı ve sunduğu ek avantajlar netleşti. Mart ayı itibarıyla özel bankalarda taban promosyon tutarları, maaş aralığına göre 15.000 TL ile 20.000 TL arasında değişiyor. Kamu bankalarında da güncellemeler devam ederken, özel sektörde rekabet "ek ödüllerle" destekleniyor.
Emekli maaşlarına yapılan son düzenlemelerin ardından bankalar arasındaki "müşteri kapma" yarışı Mart ayında yeni bir boyuta taşındı. Bankalar, emekli maaşını 3 yıl boyunca kendisinden alma sözü veren vatandaşlara sunduğu teklifleri revize etti.
Emekliler, e-Devlet üzerinden veya ilgili bankanın mobil şubesi aracılığıyla maaş taşıma işlemini dakikalar içinde gerçekleştirebiliyor. Mevcut bankasından daha yüksek promosyon veren bir bankaya geçmek isteyenlerin, varsa önceki bankasındaki kalan taahhüt süresine ait farkı iade etmesi yeterli oluyor.
İşte öne çıkan Mart ayı kampanyaları:
Akbank
30.000 TL’ye varan promosyon
60.000 TL %0 faizli nakit
100.000 TL %0,99 faizli kredi (6 ay)