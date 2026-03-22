Emekliye Mart ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli oldu

Emekli maaşı promosyonlarında Mart 2026 rekabeti tavan yaptı! Bankalar, sadece nakit promosyonla yetinmeyip "faizsiz kredi" ve "nakit avans" kozlarını da masaya sürdü. Milyonlarca emekli için maaş taşıma dönemi başlarken, hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığı ve sunduğu ek avantajlar netleşti. Mart ayı itibarıyla özel bankalarda taban promosyon tutarları, maaş aralığına göre 15.000 TL ile 20.000 TL arasında değişiyor. Kamu bankalarında da güncellemeler devam ederken, özel sektörde rekabet "ek ödüllerle" destekleniyor.