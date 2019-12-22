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  3. 22 Aralık 2019 13:32

Emekliye ek ödeme zammı ! 2020'de maaşlar ne kadar olacak ?

Milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak zam için gün sayıyor. Ocak ayında emeklilerin maaşıyla birlikte ek ödemeler de zamlanacak. Peki maaşlar ne kadar olacak ?

Emekliye ek ödeme zammı ! 2020'de maaşlar ne kadar olacak ?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin geliri Ocak ayında artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen TÜFE oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.

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Emekliye ek ödeme zammı ! 2020'de maaşlar ne kadar olacak ?

Maaşın yüzde 4'ü-yüzde 5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni aylıktan hesap yapılacağı için artacak.

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Emekliye ek ödeme zammı ! 2020'de maaşlar ne kadar olacak ?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 'Ek ödeme en az yüzde 8 olsun' diyor.

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Emekliye ek ödeme zammı ! 2020'de maaşlar ne kadar olacak ?

Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük çoğunluğunun ek ödeme tutarı ikiye katlanacak.

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