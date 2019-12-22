Emekliye ek ödeme zammı ! 2020'de maaşlar ne kadar olacak ?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin geliri Ocak ayında artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen TÜFE oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.