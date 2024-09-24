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Emekliyen en yüksek promosyon veren banka değişti

Milyonlarca emeklinin ek geliri haline gelen banka maaş promosyonu ödemelerinde ödeme tutarları arttı. İşte emeklilere en yüksek maaş promosyonu veren bankalar...

Emekliyen en yüksek promosyon veren banka değişti - Resim: 1

AKBANK

Emekli maaşını buradan alanlara 15.000 TL'ye varan promosyon ve ek olarak 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuyor.

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Emekliyen en yüksek promosyon veren banka değişti - Resim: 2

DENİZ BANK

Emekli maaşını buradan almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için promosyon tutarı 12.000 TL.

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Emekliyen en yüksek promosyon veren banka değişti - Resim: 3

FİBABANKA

Emekli maaşını buradan almak isteyenlere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon sunuyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

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Emekliyen en yüksek promosyon veren banka değişti - Resim: 4

GARANTİ BBVA

Emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlara 6.250 TL

10.000-15.000 TL arasındakilere 10.000 TL

15.000-20.000 TL arasındakilere 12.500 TL 

20.000 TL üzerindeki maaşlar için 15.000 TL

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