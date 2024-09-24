Emekliyen en yüksek promosyon veren banka değişti
Milyonlarca emeklinin ek geliri haline gelen banka maaş promosyonu ödemelerinde ödeme tutarları arttı. İşte emeklilere en yüksek maaş promosyonu veren bankalar...
AKBANK
Emekli maaşını buradan alanlara 15.000 TL'ye varan promosyon ve ek olarak 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuyor.
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DENİZ BANK
Emekli maaşını buradan almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için promosyon tutarı 12.000 TL.
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FİBABANKA
Emekli maaşını buradan almak isteyenlere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon sunuyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
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GARANTİ BBVA
Emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlara 6.250 TL
10.000-15.000 TL arasındakilere 10.000 TL
15.000-20.000 TL arasındakilere 12.500 TL
20.000 TL üzerindeki maaşlar için 15.000 TL
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