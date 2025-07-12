Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılıp ağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında duygulanan Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da AK Parti’nin 32’nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışını gerçekleştirdi. Toplantıya AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, bakanlar, milletvekilleri katıldı. Erdoğan, konuşmasında, 81 il ve 922 ilçesindeki tüm parti teşkilatlarını selamladı.
Açılış konuşmasında duygusal anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği terörsüz Türkiye mesajları ve şehitler ile ilgili sözleri sırasında Emine Erdoğan’ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Salondaki duygu yoğunluğu kameralara da yansıdı. Konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’a yönelerek sarıldı.
O anlar salonda bulunan davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.