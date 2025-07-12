Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılıp ağladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da AK Parti’nin 32’nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışını gerçekleştirdi. Toplantıya AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, bakanlar, milletvekilleri katıldı. Erdoğan, konuşmasında, 81 il ve 922 ilçesindeki tüm parti teşkilatlarını selamladı.