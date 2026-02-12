Emlak ilanlarında yeni dönem başlıyor: 15 Şubat itibariyle zorunlu olacak
İnternet üzerinden gayrimenkul satışında yeni dönem başlıyor. Artık konut sahipleri ilan vermeden önce e-devlet üzerinden doğrulama yapmak zorunda olacak.
Gayrimenkul piyasasında şeffaflığı artırmak ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek adına atılan adımlara bir yenisi daha ekleniyor. Kiralık konut ilanlarında geçtiğimiz yıl başlayan "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" artık satılık ilanlar için de zorunlu hale geliyor.
15 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR
NTV'nin haberine göre, Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “1 Şubat'ta pilot uygulama olarak portalların seçtiği üç ilde başlarken, 15 Şubat itibarıyla artık gerek satılık konutlarda gerek satılık arsalarda elektronik ilan doğrulama sistemi tüm gayrimenkul ilanlarında başlamış olacak" dedi.
İLAN SAYILARINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
Sitelerde 1 milyon satılık gayrimenkul ilanı olduğunu kaydeden Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Satılıkta ilan sayılarında yüzde 20 bir düşüş olabileceğine ilişkin öngörülerimiz var” diye konuştu.
Mal sahipleri de sistemi kullanmak zorunda.
NASIL BAŞVURULACAK?
Yetki vermek için e-devlet üzerinden web tapuya giriliyor. Yetki işlemleri bölümünde kişi kendisine, yakınına ya da emlakçıya satış yetkisi verebiliyor.
Ardından internette satılacak gayrimenkul için ilan açılabiliyor.
Yetki belgesi en fazla 3 ay için oluşturulabilecek.