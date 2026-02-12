Emlak ilanlarında yeni dönem başlıyor: 15 Şubat itibariyle zorunlu olacak

Gayrimenkul piyasasında şeffaflığı artırmak ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek adına atılan adımlara bir yenisi daha ekleniyor. Kiralık konut ilanlarında geçtiğimiz yıl başlayan "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" artık satılık ilanlar için de zorunlu hale geliyor.