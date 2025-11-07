Emlak Konut'tan İstanbul'da faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz konut fırsatı
Emlak Konut GYO, Kartal’da hayata geçirdiği Kuzey Adalar Projesi’nin yeni etabını tanıttı. Emlak Konut güvencesiyle, EPP ve ŞUA İnşaat iş birliğiyle geliştirilen proje, ‘Yeni Yuvam Modeli’ kapsamında faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz ve 60 ay vadeli ödeme fırsatı ile vatandaşlara sunuldu.
Emlak Konut GYO, İstanbul’un gözde semtlerinden Kartal’da konumlanan Kuzey Adalar Projesi’nin tanıtım lansmanını gerçekleştirdi. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “Kuzey Adalar, yalnızca modern bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bölgenin gelişimine öncülük eden bir projedir. Yaklaşık 30 milyar TL yatırım değeriyle ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir çalışmayı hayata geçiriyoruz” dedi.
Yaklaşık 30 milyar TL yatırım değeriyle hayata geçirilen Kuzey Adalar, Adalar manzaralı konumu, geniş yeşil alanları ve sosyal yaşam olanaklarıyla İstanbul’un ve Kartal’ın yeni cazibe merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Proje; 15 blokta 2 bin 281 konut ve 132 ticari üniteden oluşuyor. Projede 45 bin metrekarelik peyzaj alanı, 25 bin metrekare yekpare bahçe ve 5 bin 200 metrekare sosyal tesis bulunuyor.
Lansmana özel olarak Adalar manzaralı yeni etap satışa çıkarken, proje vatandaşlara Yeni Yuvam Modeli kapsamında faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz ve 60 aya varan taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sunuyor.
Yılmaz, Emlak Konut ve Emlak Katılım iş birliğiyle geliştirilen Yeni Yuvam Modeli’nin vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirterek “Emlak Konut olarak sadece projeler üretmiyor, aynı zamanda konut finansmanında yenilikçi çözümler sunuyoruz. Sayın Bakanımız Murat Kurum’un vizyonu doğrultusunda vatandaşlarımızın güvenli konutlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni finansman modelleri geliştirmeye devam ediyoruz” dedi. Bu kapsamda uygulanan Yeni Yuvam Modeli’nin, tasarruf finansmanı esasına dayalı, faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz bir sistem sunduğunu vurgulayan Yılmaz, “Bu modelle vatandaşlarımız, 60 aya varan vade seçeneğiyle tamamen anapara üzerinden taksitlendirilen, öngörülebilir ve sabit bir ödeme planına sahip oluyor. Tasarrufa dayalı bu sistem hem finansal istikrarı destekliyor hem de konut sahibi olmayı erişilebilir hale getiriyor” diye konuştu.