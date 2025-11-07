Emlak Konut'tan İstanbul'da faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz konut fırsatı

Yılmaz, Emlak Konut ve Emlak Katılım iş birliğiyle geliştirilen Yeni Yuvam Modeli’nin vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirterek “Emlak Konut olarak sadece projeler üretmiyor, aynı zamanda konut finansmanında yenilikçi çözümler sunuyoruz. Sayın Bakanımız Murat Kurum’un vizyonu doğrultusunda vatandaşlarımızın güvenli konutlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni finansman modelleri geliştirmeye devam ediyoruz” dedi. Bu kapsamda uygulanan Yeni Yuvam Modeli’nin, tasarruf finansmanı esasına dayalı, faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz bir sistem sunduğunu vurgulayan Yılmaz, “Bu modelle vatandaşlarımız, 60 aya varan vade seçeneğiyle tamamen anapara üzerinden taksitlendirilen, öngörülebilir ve sabit bir ödeme planına sahip oluyor. Tasarrufa dayalı bu sistem hem finansal istikrarı destekliyor hem de konut sahibi olmayı erişilebilir hale getiriyor” diye konuştu.