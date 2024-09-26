Emlak ofisine silahlı saldırı: Kar maskeli saldırganlar kamerada
Ankara'nın Altındağ ilçesinde emlakçı Ç.U., kar maskeli 2 kişinin silahlı saldırısında yaralandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, 17 Eylül günü saat 19.30 sıralarında Karapürçek Mahallesi Şehit Savaş Batu Caddesi’ndeki bir emlak ofisinde meydana geldi. Emlakçı Ç.U., iş yerinde yalnızken motosikletle gelen yüzleri maskeli 2 kişi, silahlı saldırıda bulundu.
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Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, saldırganlardan biri tabanca ile Ç.U.'yu hedef alarak defalarca ateş etti. U., dükkanın arkasında bulunan bölüme geçmek isterken bacağından vuruldu.
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Saldırganlar, motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ç.U. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
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Polis şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, hastaneden taburcu edilen U.'nun tedavisine evinde devam edildiği bildirildi. (DHA)
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