  4. Emlak vergisini etkileyecek bina metrekare maliyetleri belli oldu

Emlak vergisini etkileyecek bina metrekare maliyetleri belli oldu

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren 2026 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Böylece 2026 yılında emlak vergisine esas olacak tutarlar belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini açıkladı.

Böylece 2026 yılında emlak vergisine esas olacak tutarlar belli olmuş oldu.

Betonarme meskenlerde lüks inşaatta en düşük metrekare birim fiyatı 12 bin 112 lira, en yüksek 13 bin 594 lira, ortalaması da 12 bin 853 lira oldu.

Birinci sınıf inşaatlarda en düşük metrekare birim fiyatı 7649 lira, en yükseği 8404 lira, ortalaması da 8026 lira oldu.

